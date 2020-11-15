العميد حاتمي: لولا المقاومة الشعبية في سوريا والعراق لكان مصير المنطقة مجهولاً – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2020 - 12:56

العميد حاتمي: لولا المقاومة الشعبية في سوريا والعراق لكان مصير المنطقة مجهولاً

منذ 60 mins 15 November، 2020
حاتمي
ايران - عربي وإقليمي

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أنه”لولا المقاومة الشعبية والقوات المسلحة والحكومة في كلّ من العراق وسوريا، التي وقفت بوجه الإرهاب، لكانت المنطقة اليوم أمام مصير مجهول وخطير”.

وقال حاتمي أمس خلال لقاء مع نظيره العراقي جمعة عناد سعودن، الذي يزور إيران حالياً، إن”ممارسات القوى الكبرى، وفي مقدمتها أمريكا، كشفت أنها خططت لمؤامرات طويلة الأمد لزعزعة الأمن الإقليمي”.
ورأى حاتمي أن”دول المنطقة هي فقط المعنية بضمان أمنها وإدارتها، وطالما أن هناك قوى من خارج المنطقة تتدخل في شؤونها، فإنه لايمكن تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين”.

المصدر: وكالات

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