العميد حاتمي: لولا المقاومة الشعبية في سوريا والعراق لكان مصير المنطقة مجهولاً

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أنه”لولا المقاومة الشعبية والقوات المسلحة والحكومة في كلّ من العراق وسوريا، التي وقفت بوجه الإرهاب، لكانت المنطقة اليوم أمام مصير مجهول وخطير”.

وقال حاتمي أمس خلال لقاء مع نظيره العراقي جمعة عناد سعودن، الذي يزور إيران حالياً، إن”ممارسات القوى الكبرى، وفي مقدمتها أمريكا، كشفت أنها خططت لمؤامرات طويلة الأمد لزعزعة الأمن الإقليمي”.

ورأى حاتمي أن”دول المنطقة هي فقط المعنية بضمان أمنها وإدارتها، وطالما أن هناك قوى من خارج المنطقة تتدخل في شؤونها، فإنه لايمكن تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين”.

المصدر: وكالات