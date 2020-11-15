اليوم الثاني للإقفال العام في لبنان للحد من انتشار فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 15 2020 - 10:46

اليوم الثاني للإقفال العام في لبنان للحد من انتشار فيروس كورونا

منذ 1 ساعة 15 November، 2020
إقفال
لبنان

يدخل لبنان اليوم الثاني من الاقفال العام للحد من انتشار فيروس كورونا والسعي لخفض الأعداد المرتفعة للوفيات والإصابات وقد أضيف إليها وفق تقرير وزارة الصحة عشر وفيات جديدة وألف وستمئة وستون مصاباً.
وباعتبار اليوم هو نهاية الاسبوع فإنَّ المتوقع أن يكون اكثر هدوءاً، على أنَّ الاختبار الفعلي سيكون غداً الاثنين لمدى فعالية الإجراءات واستعداد المواطنين للتجاوب معها.
ساعات طوال عاشتها اللبنانيون والاجهزة الامنية أمس لتثبيت مسار التدابير التي تضمنها قرار الاقفال، فسطَّرت القوى الامنية ما يقارب ألفين ومئتي محضر ضبط بسبب مخالفة إجراء المفرد والمزدوج لحركة الآليات والسيارات الخاصة وفتح المؤسسات المشمولة بالاقفال، وصولاً الى موعد حظر التجوّل عند الساعة الخامسة مساءً.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة