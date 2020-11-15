رئيس الجبهة الشعبية لتحرير “تيغراي”: نقاتل قوات إرتيرية وإثيوبية على جبهات عدة خلال الأيام الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2020 - 10:46
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لبنان: بدء إجراءات الإقفال التام في البلاد والتي تستمر حتى الـ30 من الشهر الجاري ومنع التجول من الـ5 عصرا الى الـ5 صباحا
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المجلس السياسي للتيار: نبدي كل ايجابية ممكنة للاسراع في تأيف الحكومة ونتخوف من ربط البعض لعملية التأليف بعوامل خارجية
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وزير الحرب الامريكي بالوكالة كريستوفر ميلر: حان وقت العودة إلى الوطن وجميع الحروب يجب أن تنتهي
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سلطات إقليم تيغراي الإثيوبي تتبنى الضربات الصاروخية التي طالت إريتريا
الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا لاصابات كورونا خلال يوم واحد عند 657.000
وفاة 10 مصابين بكوفيد-19 جراء حريق بمستشفى في رومانيا
المكسيك تتجاوز عتبة المليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
اثيوبيا تتهم قوات تيغراي بإطلاق صواريخ على منطقة أمهرة المجاورة
اليونان تغلق جميع المدارس جراء فيروس كورونا والمستشفيات تبلغ حد طاقتها
عشرات الآلاف يفرون من منازلهم في فيتنام مع اقتراب الإعصار فامكو من مناطق في وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
رئيس الجبهة الشعبية لتحرير “تيغراي”: نقاتل قوات إرتيرية وإثيوبية على جبهات عدة خلال الأيام الماضية
منذ 2 ساعة
15 November، 2020
تيغراي
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