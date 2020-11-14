وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2020 - 20:58
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب: مصادقة حاكم ولاية جورجيا على نتائج الولاية يجعل من المستحيل مراجعتها
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وزير الحرب الامريكي بالوكالة كريستوفر ميلر: حان وقت العودة إلى الوطن وجميع الحروب يجب أن تنتهي
ميلر: كثيرون تعبوا من الحرب وأنا واحد منهم وإنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة
ميلر: كثيرون تعبوا من الحرب وأنا واحد منهم وإنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الوكالة الفرنسية: أكثر من 1.3 مليون وفاة بكوفيد-19 حول العالم منذ ظهوره و53.380.442 إصابة
اثيوبيا تتهم قوات تيغراي بإطلاق صواريخ على منطقة أمهرة المجاورة
اليونان تغلق جميع المدارس جراء فيروس كورونا والمستشفيات تبلغ حد طاقتها
عشرات الآلاف يفرون من منازلهم في فيتنام مع اقتراب الإعصار فامكو من مناطق في وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة
منذ 40 mins
14 November، 2020
عاجل
كورونا في لبنان
وزارة الصحة اللبنانية
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