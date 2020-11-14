وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2020 - 20:58

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة

منذ 40 mins 14 November، 2020
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