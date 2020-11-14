العدو يواصل القاء القنابل المضيئة في اجواء المنطقة المفتوحة جنوبي قرية #الغجر داخل الاراضي المحتلة من دون تحديد الاسباب الى الان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2020 - 20:56

العدو يواصل القاء القنابل المضيئة في اجواء المنطقة المفتوحة جنوبي قرية #الغجر داخل الاراضي المحتلة من دون تحديد الاسباب الى الان

منذ 2 ساعة 14 November، 2020
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