تقي الدين: استهداف اللواء ابراهيم تدخل سافر ووقح في الشؤون الداخلية

استنكر رئيس “حزب الوفاق الوطني” بلال تقي الدين ما يحكى عن عقوبات أميركية على المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

واعتبر في بيان أن “استهداف اللواء ابراهيم هو استهداف سياسي وتدخل سافر ووقح للإدارة الاميركية في الشؤون الداخلية اللبنانية”.

وطالب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه بـ “استدعاء السفيرة الاميركية دوروثي شيا وتأنيبها على هذه التصرفات المعادية للدولة والشعب اللبناني”.

وختم تقي الدين “هذه العقوبات الاميركية لن تتمكن من تحقيق أهدافها وهذا القرار الصادر مدان ومرفوض” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام