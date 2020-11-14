الجيش اللبناني يقفل عين الحلوة والمية ومية تزامنا مع حظر التجوال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2020 - 18:42

الجيش اللبناني يقفل عين الحلوة والمية ومية تزامنا مع حظر التجوال

منذ 34 mins 14 November، 2020
مدخل مخيم عين الحلوة
لبنان

أخضع الجيش اللبناني مداخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية في صيدا لمفاعيل مقررات التعبئة العامة الصادرة عن المجلس الأعلى للدفاع، والمتعلقة بحظر الخروج والولوج من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا، أسوة بباقي المناطق اللبنانية.

وتبلغت القوى الفلسطينية في المخيمين باجراءات الجيش عند مداخلهما خلال فترة التعبئة العامة، والتي بوشر بتطبيقها بدءا من مساء اليوم السبت.

وأصدر “الارتباط الفلسطيني -اللبناني” تعميما لأبناء المخيمات قال فيه “في ظل قرار الاقفال العام وحظر التجوال ليلا في كافة المناطق اللبنانية وضمنها المخيمات، نعلمكم أنه سيتم اقفال المخيمات من الساعة الخامسة 5 مساء ولغاية الخامسة 5 صباحا من كل يوم حتى انتهاء قرار التعبئة العامة، ولا يسمح بالخروج والدخول من والى المخيم الا للحالات المرضية الضرورية والطارئة والعاملين في قسم الصحة والمستشفيات”.

وكانت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة دعت أبناء المخيم الى “الانضباط والالتزام بقرار الإغلاق الشامل حفاظا على سلامة أهله، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى ما عدا المرافق الصحية والجهات الامنية الفلسطينية وأطقم عمل الاونروا ذات الطبيعة الطارئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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