صورة من “خلة وردة” تظهر إخلاء العدو الاسرائيلي للطرقات العسكرية لليوم الـ115 خوفا من رد المقاومة

نشر مراسل قناة المنار في الجنوب علي شعيب على حسابه على موقع “تويتر” السبت صورة تظهر الطرقات العسكرية الاسرائيلية الحدودية مع لبنان والتي هجرها العدو منذ 115 يوما تاريخ إنكفاء جنوده عن الحافة الأمامية للحدود مع لبنان.

ولفت شعيب الى ان الصورة هي للطريق العسكري الاسرائيلي في “خلة وردة” قرب بلدة عيتا الشعب الجنوبية، وأضاف “تبدو كميات الاتربة التي جرفتها السيول ولا زالت على حالها لأول مرة منذ التحرير عام 2000”.

يذكر ان العدو الاسرائيلي أبعد جنوده عن الحدود الفلسطينية اللبنانية خوفا من رد المقاومة الاسلامية بعد اغتياله لاحد افرادها الشهيد علي محسن الذي ارتقى في سوريا.

المصدر: مراسل المنار