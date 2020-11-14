وزير الصحة: هدف الإقفال خفض العدد اليومي للإصابات والحد من انتشار كورونا

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن أن “الخطة التي ستعتمدها وزارة الصحة العامة في خلال أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف حملات الفحوص للكشف المبكر للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لأن هذا التشخيص يؤدي إلى عزل فوري للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات”. وقال إن “وزارة الصحة العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين”.

ولفت حسن السبت إلى أن “هدف الإقفال هو خفض العدد اليومي للإصابات والحد من انتشار الفيروس بعدما ارتفعت النسبة الإيجابية إلى 14 في المئة، وذلك في موازاة رفع عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات وتوفير وقت مقتطع لأمان الأطقم الطبية التمريضية”، وتمنى على “المواطنين تنزيل تطبيق معا ma3an مجانا على هواتفهم النقالة بهدف تحديد مخالطي الحالات الإيجابية في شكل فوري وسريع”، مشددا على “مسؤولية المجتمع التشاركية لتحقيق الهدف من الإقفال العام”.

وأكد حسن أن “ارتداء الكمامة يعادل تأثير اللقاح، فمن يرتدي الكمامة يخفض نسبة إصابته بالفيروس إلى عشرة في المئة، فيما ترتفع النسبة إلى سبعين في المئة إذا تواجد شخصان من دون كمامة، وتنخفض إلى ثلاثين في المئة إذا كان واحد من الإثنين يضع كمامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام