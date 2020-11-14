الشرطة العسكرية الروسية تبدأ تسيير دوريات في ناغورني قره باغ

بدأت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية السبت، تسيير دوريات في المناطق الشمالية والجنوبية بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، وذلك تطبيقا للاتفاق المعلن يوم الاثنين الماضي بين البلدين برعاية روسية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم “بدأت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية اليوم السبت في تسيير دوريات في المناطق الشمالية والجنوبية في ناغورني قره باغ”، مضيفا “لوحظ التزام طرفي الصراع بوقف إطلاق النار على طول خط التماس”.

وأوضح كوناشينكوف “أن الجانب الروسي يتواصل باستمرار مع هيئة الأركان العامة في أرمينيا وأذربيجان لمنع تجدد الاشتباكات في المنطقة”.

المصدر: سبوتنيك