وديع الخازن استنكر الاعتداء على مسجد بجبيل: عمل تخريبي على خط الفتنة الطائفية

استنكر رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن السبت الاعتداء على مسجد في جبيل.

وأكد الخازن أن “ما حدث من دخول تخريبي على خط الفتنة الطائفية هو من صنع المتربصين شرا بجميع اللبنانيين”، وتابع “هو يشكل عملا إجراميا بحق لبنان واللبنانيين واعتداء صارخا ليس على المسلمين في لبنان فحسب بل على المسيحيين أيضا”.

وطالب الخازن “إتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة التي تكفل قطع الطريق في وجه كل من يحاول العبث بصيغة لبنان وبأمنه واستقراره”، واكد على “ثقته بالأجهزة القضائية والعسكرية في كشف ملابسات هذا التعدي الجبان وفي معاقبة المرتكبين في أسرع وقت”.

وشدد الخازن على “وحدة الجبيليين والتفافهم في ما بينهم في وجه التحديات العاصفة في هذه المرحلة الدقيقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام