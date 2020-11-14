الابتكار والرقمنة يطلقان العنان للنمو الاقتصادي الصيني وسط جائحة “كورونا”

ذكر باحثان من مركز “أنتيليسيا” الفكري أن الابتكار والرقمنة الموجودة مسبقا يعززان النمو الاقتصادي في الصين وسط مرض فيروس كورونا.

وكتب شياو منغ كانغ، ودينغ دينغ تشن، في مقالة نشرت يوم الثلاثاء في مجلة “دبلومات” الإلكترونية، أن المرض تسبب في ركود وليس كسادا في الصين، في الوقت الذي عززت فيه صدمة المرض من الاتجاه إلى الاستثمار في الحلول الرقمية والابتكار، وأنطلق تأثيره المتسارع بشكل تدريجي مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته.

وأشارا إلى أن مرض (كوفيد-19) أضر بشدة بالدول المتقدمة وتسبب في تقلص شديد في درجة مركزية دورها في شبكات التجارة، ولكنه لم يؤثر على الوضع المركزي للصين التي ظلت في المركز الـ14 ضمن الاقتصادات الأفضل أداء على مؤشر الابتكار العالمي (2020) الذي صدر في 2 سبتمبر، حسبما ذكرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة “شينخوا”.

وفي نفس الوقت، سلط الضوء في التغطية على محور “شنتشن” الصيني للابتكار والتكنولوجيا. وأضافا أن الدعم من الحكومة المركزية الصينية والقوة العاملة الشابة النشطة جعلا من ازدهار شنتشن “دراسة حالة للازدهار الاقتصادي الصيني المتواصل”.

ووضعت الحكومة المركزية تركيزا شديدا على إصلاح نظام الابتكار العلمي والتكنولوجي ودفع تحسين البيئة الابتكارية، حسبما ذكر الباحثان.

المصدر: سبوتنيك