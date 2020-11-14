روسيا: موسكو تسجل 69 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية الجمعة عن تسجيل 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 70 الخميس.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن “عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 69 حالة، مقابل 71 في إحصائية الأربعاء و70 في بيانات الخميس”.

وذكر المركز أن “الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت إلى 7712 شخصا، بعد 7643 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 497516 إصابة مؤكدة، بينها 358924 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الجمعة 5974 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.

المصدر: روسيا اليوم