النتيجة النهائية تظهر حصول بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترمب (سي إن إن) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 22:40

النتيجة النهائية تظهر حصول بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترمب (سي إن إن)

منذ 12 mins 13 November، 2020
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