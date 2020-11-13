وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1904 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 21:08

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1904 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بكورونا

منذ 1 ساعة 13 November، 2020
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