وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1904 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 21:08
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1904 اصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب: نحن نقوم بكل جهدنا للحصول على اللقاحات للحماية من هذا الوباء
دياب: علينا الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي لنعود ونكون في طليعة الدول التي حاربت هذا الوباء
دياب: اناشد كل اللبنانيين الالتزام بالاجراءات للعودة مجددا الى الحياة الطبيعية ونتفهم راي من انتقد قرار الاقفال
العمل البلدي في حزب الله وحركة امل: للتشدد في تطبيق قرار الاقفال وعدم السماح بالتجاوز في البلديات كافة
قائد فرقة الجليل: سنضطر لإخلاء مستوطنات ومواقع في أي مواجهة مقبلة مع حزب الله
النائب علي فياض دعا الى الإسراع في تشكيل الحكومة والخروج من حالة المراوحة التي تجعل الجميع خاسرين
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أكد على ضرورة البدء بمعالجة الوضع اللبناني الراهن
الولايات المتحدة الاميركية تسجل 150 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا في اعلى حصيلة يومية على الطلاق
منظمة الصحة العالمية: 628 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا وهي حصيلة يومية غير مسبوقة للاصابات حول العالم
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الأمم المتحدة تتحدث عن احتمال حصول جرائم حرب في إثيوبيا
الحزب الحاكم في بورما بزعامة سو تشي يفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية
الخارجية المصرية: تحطم مروحية قوات حفظ السلام في سيناء كان بسبب عطل فني تعرضت له فوق جزيرة تيران
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الفرنسي: سنطلب من وزير الخارجية الأميركي عدم سحب كامل القوات الأميركية من العراق وأفغانستان
فرنسا: قوة برخان قامت في مالي ب"تحييد" قيادي عملياتي مرتبط بتنظيم القاعدة
المنظمة الدولية للهجرة: وفاة 74 مهاجرا في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا
الأمم المتحدة تتحدث عن احتمال حصول جرائم حرب في إثيوبيا
الحزب الحاكم في بورما بزعامة سو تشي يفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان: لو لم أوقع على اتفاق وقف الأعمال القتالية في كاراباخ لوقع 20 ألف جندي أرمني في الأسر
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1904 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بكورونا
منذ 1 ساعة
13 November، 2020
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