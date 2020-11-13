الصحة اللبنانية: 18 إصابة بكورونا في رحلات وصلت إلى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 19:38

الصحة اللبنانية: 18 إصابة بكورونا في رحلات وصلت إلى بيروت

منذ 16 mins 13 November، 2020
وزارة الصحة
لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة عن نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 11/11/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت لرحلات بتاريخ 12/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 11/11/2020 كالتالي:
” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
” رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 12/11/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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