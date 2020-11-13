وفود قيادية من حزب الله جالت على عوائل الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 13 2020 - 12:02

وفود قيادية من حزب الله جالت على عوائل الشهداء

منذ 28 mins 13 November، 2020
وفود قيادية من حزب الله جالت على عوائل الشهداء
لبنان

جالت وفود قيادية من “حزب الله” على عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في منطقة صيدا في ذكرى يوم الشهيد، تقدمها النائبان أمين شري وحسن عز الدين، الوزير السابق محمود قماطي، عضو المجلس السياسي الدكتور حسين رحال وأعضاء المجلس المركزي الشيخ خليل رزق والشيخ حسين غبريس.

وضمت الوفود، السيد ياسرعباس الموسوي  والشيخ  راغب راغب حرب، والشيخ أحمد مراد،  وجالوا على عوائل الشهداء في صيدا وتعمير عين الحلوة وكفرحتى وحارة صيدا والغازية وعنقون واركي وبنعفول وزغدرايا وقناريت وحومين التحتا ورومين.

تم خلالها تقديم دروع تكريمية للعوائل وتجديد العهد لدماء الشهداء بالمضي في مسيرة العطاء والشهادة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة