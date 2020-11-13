الشيخ ياسين: التأخير في تشكيل الحكومة يزيد في الأزمة ولتحديد فترة زمنية للرئيس المكلف

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين في تصريح، ان “التأخير في الاتفاق على تشكيل حكومة فاعلة، يزيد في ازمة الوطن والشعب وبخاصة على الصعيد الاقتصادي”، مؤكدا ضرورة ان “يبتعد البعض عن حساباته الشخصية وولاءاته الخارجية التي لا تريد للبنان إلا الشر، وبخاصة ما جرى من فرض عقوبات على عدد من الوزراء من قبل الادارة الاميركية”، مشددا على “ضرورة وضع قانون يحدد فترة زمنية للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة كما هو الحال في دول العالم”.

واضاف الشيخ ياسين”التلاعب بأسعار العملة الوطنية من شأنه ان يفاقم الازمة، خاصة لذوي الدخل المحدود، ونطالب وبحزم العمل السريع لاعادة المال المنهوب، الذي يشكل قاعدة اساسية في دعم العملة اللبنانية ومحاسبة ناهبي ومهربي المال العام، الذين ما زالوا في عملهم وبعيدين عن المحاسبة بغطاء سياسي وطائفي”.

ودعا الشيخ ياسين “الشعب الى تحمل مسؤولياته والتزام اجراءات الوقاية، حتى حدها الاقصى، وذلك للحفاظ على حياتهم وحياة الوطن، ونطالب الاجهزة الامنية التشدد في تطبيق الاجراءات حتى يؤدي الاغلاق هدفه المنشود، ولا نضطر للتمديد حفاظا على لقمة عيش العمال في المجالات الاقتصادية”.

وناشد “المشافي والهيئات الصحية الوقوف الى جانب الناس والقيام بما تتطلبه المرحلة من احتضان للحد من تفشي الوباء، ونوصي المواطنين بالتكافل الاجتماعي فيما بينهم، ليأخذ الله بيدنا في الخروج من ازماتنا الاجتماعية والصحية والاقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام