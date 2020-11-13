قائد عسكري ايراني: الوجه الحقيقي لاميركا انكشف مع تفشي كورونا والانتخابات الرئاسية

أشار قائد القوة الجوية في الجيش الايراني العميد طيار عزيز نصير زادة الى “الانحطاط الثقافي والقانوني للمسؤولين الاميركيين”، لافتا الى ان “الوجه الحقيقي لاميركا انكشف مع تفشي فيروس كورونا والانتخابات الرئاسية التي جرت فيها اخيراً”.

وقال العميد طيار نصير زادة، في كلمته الخميس خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من طياري مقاتلات “اف 5″ و”ميغ 29” في قاعدة “الشهيد فكوري” الجوية في مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران إن “اميركا تأتي في مقدمة أعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية وهي التي فرضت الضغوط الاقتصادية والسياسية والثقافية على شعبنا”.

وأضاف أن “أحد مخططات العدو هو بث اليأس والاحباط في نفوس الشعب عبر وسائل الاعلام المختلفة خاصة الأجواء الافتراضية، حيث ان التصدي المؤثر لها بحاجة الى الوعي ومعرفة العدو”.

المصدر: ارنا