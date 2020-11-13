ماكرون أمام وفد الجالية الأرمينية: سنرسل مساعدات إلى يريفان

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد وقوفه “إلى جانب أرمينيا” بعد إعلان وقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ، مساء امس في الإليزيه ممثلين عن الجالية الأرمينية في فرنسا، واعدا إياهم بإرسال مساعدات إنسانية إلى يريفان، كما افادت “وكالة فرانس برس”.

واعلن الإليزيه ان “فرنسا تعتزم إرسال طائرة شحن محملة مساعدات إنسانية إلى أرمينيا في الأيام المقبلة، كما أشار ماكرون إلى استمرار التعاون الطبي مع أرمينيا”.

وبعد إعلان وقف إطلاق النار برعاية موسكو، والذي كرس الانتصارات العسكرية لأذربيجان في ناغورنو قره باغ، قرر ماكرون إرسال بعثة طبية إلى أرمينيا.

وكانت باريس طالبت “بتسوية سياسية دائمة للنزاع يمكن أن تضمن الحفاظ على ظروف جيدة للسكان الأرمن في ناغورنو قره باغ، وعودة عشرات آلاف الأشخاص الذين فروا من ديارهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية