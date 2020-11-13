البرازيل تسجل 33 ألف إصابة وأكثر من 900 وفاة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 05:56

البرازيل تسجل 33 ألف إصابة وأكثر من 900 وفاة جديدة بكورونا

منذ 29 mins 13 November، 2020
انتشار فيروس كورونا في البرازيل
أخبار دولية - البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 33207 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و908 حالات وفاة خلال اليوم الأخير.

ويأتي ذلك على خلفية مباحثات البرازيل مع شركة “فايزر” الأمريكية التي أعلنت مؤخرا عن إحراز تقدم في تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي قالت إن فاعليته بلغت 90%.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والذي وصل إلى حوالي 5.8 مليون حالة.

كما سجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة الضحايا جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث تجاوز إجمالي الوفيات الـ 160 ألفا.

المصدر: وكالة رويترز

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