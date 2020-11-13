مقتل 14 جنديا من بوركينا فاسو في كمين قبل الانتخابات الرئاسية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 02:50

مقتل 14 جنديا من بوركينا فاسو في كمين قبل الانتخابات الرئاسية

منذ 27 mins 13 November، 2020
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أخبار دولية - بوركينا فاسو

قالت الحكومة في بوركينا فاسو يوم الخميس، إن 14 جنديا قتلوا يوم الأربعاء في كمين نصبه لهم من يشتبه بأنهم إرهابيون، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان اليوم، إن 14 جنديا قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في إقليم أودالان الشمالي قرب الحدود مع مالي والنيجر.

وأضافت الوزارة أن “قوات الدفاع والأمن منتشرة في المنطقة وتجري عمليات بحث وتعقب لمنفذي هذا الهجوم”.

وتفاقم انعدام الأمن في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا هو القضية الرئيسية في الانتخابات التي ستجرى في 22 نوفمبر، حيث يسعى الرئيس روش مارك كابوري للفوز بولاية ثانية.

وقتلت جماعات إرهابية لها صلات بتنظيمي القاعدة و”داعش” مئات الجنود والمدنيين في السنوات القليلة الماضية وأججت صراعا عرقيا في إطار أزمة أمنية أوسع في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

المصدر: وكالة رويترز

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