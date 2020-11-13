زورقان عدوان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 12/11/2020 الساعة 04.05، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 140 مترا ولثلاث دقائق. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وكانت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أصدرت بيانا آخر جاء فيه:”خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 11/11/2020 الساعة 02.17، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متر ولمدة دقيقتين. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام