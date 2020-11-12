اليمن: خروقات للعدوان بالحديدة وطيرانه يعتدي على عدة مناطق

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي على اليمن الخميس 22 غارة جوية على مأرب والجوف وقبالة نجران.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن ثلاث غارات على الأجاشر قبالة نجران وغارتين على مديرية برط العنان و4 غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف بالجوف”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن 6 غارات جوية على مديرية مجزر و5 غارات على مديرية مدغل و3 غارات على وادي حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب”.

ولفت المصدر الى انه “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان أكثر من 278 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق طائرة حربية في أجواء حيس و20 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية وحيس والتحيتا”، وأضاف أن “خروق العدوان شملت 91 خرقا بقصف مدفعي و165 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله