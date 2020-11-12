قوى الامن الداخلي توضح عدد الاصابات بكورونا في السجون اللبنانية

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان الخميس بيانا حول الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه.

وقال البيان “تم تشخيص /535/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء /1706/ فحوصات (PCR) للنزلاء، من ضمنها /67/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، منها حالة واحدة تعالج في مستشفى. وقد وصلت حالات الشفاء إلى /464/ حالة”.

وأضاف البيان “في سجن البترون، لا يزال عدد الحالات الإيجابية /4/ حالات، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء /17/ حالة”، وتابع “في سجن زحلة، توجد حالتان تعانيان من عوارض طفيفة، إنما وضعهما مستقر”، ولفت الى ان “باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم /237/، فقد تماثلوا للشفاء”.

واوضح البيان انه “في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود حالتين إيجابيتين، وهما قيد المتابعة الطبية في المستشفى، فيما شفيت/6/ حالات”، وتابع “أما بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) -خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة- وتبين وجود /12/ حالة إيجابية”.

وذكّر البيان أن “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامةlebisf لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام