18% من أسرى قطاع غزة في سجون العدو يعانون من أمراض مزمنة

حذر رئيس لجنة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة حسن قنيطة من استمرار سياسة الاستهتار الطبي داخل سجون العدو الإسرائيلي والتي أدت قبل أيام لاستشهاد الأسير كمال أبو وعر.

وأكد قنيطة الخميس أن “18 % من أسرى قطاع غزة عددهم 255 أسيرا داخل السجون الإسرائيلية يعانون من أمراض مزمنة (كالسرطان والقلب والكلى والسكر والضغط وأمراض أخرى)”.

وأوضح قنيطة أن “الأسرى يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الصحية، كحق الرعاية الصحية، والحماية من الأمراض المعدية والخطيرة والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية وعدم التمييز”.

المصدر: فلسطين اليوم