حزب الله أحيا يوم الشهيد بمراسم خاصة في قرى بالنبطية.. رعد: تطور جهوزية المقاومة ما كان ليكون لولا الشهداء

أحيا حزب الله، يوم الشهيد بمراسم خاصة، أقامها عند ضريح الشهيد الشيخ راغب حرب في بلدته جبشيت الجنوبية.

بدأت المراسم بعزف موسيقي لفرقة كشافة الإمام المهدي (عج)، في حضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس بلدية النبطية المدير العام لمستشفى الشيخ راغب حرب الدكتور أحمد كحيل، وعائلة الشهيد الشيخ راغب حرب وعدد من العلماء وعوائل الشهداء.

بعدها قامت ثلة من مجاهدي المقاومة بأداء القسم والعهد عند الضريح ووضع النائب رعد والحضور إكليل ورد على الضريح.

وقال النائب رعد بعد انتهاء المراسم “ان من لا يعرف قدر الشهداء، عليه أن يستحضر تصريحات العدو ابان الإجتياح الإسرائيلي حين كان يقول في العام 1982، أن احتلال لبنان يكفيه فرقة موسيقية من الجيش الإسرائيلي، أما اليوم أربع فرق من ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي يناورون تحضيرا لما يدعونه أنه هجوم ووثبة لحزب الله الى الجليل الأعلى. فهذا يعني كم تطور الفرق من زمن الإجتياح إلى الزمن الذي بات فيه العدو هو في موقع الخائف من ضربات المقاومة ومن تطور جهوزيّتها وهذا التطور ما كان ليكون لولا الشهداء”.

وأقام حزب الله مراسم تكريمية في مدينة النبطية، تخللها مسيرة لكشافة الامام المهدي (عج). وتم وضع اكليل من الورد على نصب الشهداء، في حضور مسؤول المكتب الصحافي في الحزب في النبطية عماد عواضة. وألقيت كلمة لنجل أحد الشهداء عاهد فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “السير في نهج الشهداء”.

كما اقيمت مراسم في بلدة حاروف وتخللها ازاحة الستارة عن جدارية حملت صور شهداء البلدة.

كذلك أقيمت مراسم تكريمية في بلدتي الدوير وحومين الفوقا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام