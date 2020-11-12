هاشم: مصلحة لبنان هو في انهاء ازمة النزوح بغض النظر عن موقف بعض دول العالم

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر حسابه على تويتر أن “قرار المشاركة في مؤتمر اعادة النازحين السوريين كان في مكانه، لان لبنان معني اكثر من غيره، وقضية النازحين يتحملها اللبنانيون، ولا بد من حل لهذه الازمة بغض النظر عن المواقف الارتجالية للبعض”.

واشار الى ان “الذين يقاربون هذه المسألة من زاوية العداء لسوريا، وارتباطا بمواقف الخارج وتماهيا معها لاستثمار النزوح السوري سياسيا لاستهداف سوريا من هذا الباب، والسؤال اليوم هل فعلا يريد هؤلاء اعادة السوريين الى وطنهم لرفع اعباء وتكاليف قضيتهم عن كاهل اللبنانيين، والتي ارهقت الخزينة خلال الاعوام الماضية”.

وأكد “ما كشفه البعض من اراء يفضح الكثير من الاضاليل، لان مصلحة لبنان هو في انهاء ازمة النزوح بغض النظر عن موقف بعض دول العالم، حيث مصلحتهم تتناقض مع مصلحة وطننا ومصلحة الشعب السوري والامة العربية، فلنفتش لو لمرة واحدة في كل الزوايا عن مصلحة شعبنا بعيدا عن الارتباطات والتبعيات مهما كان حجمها ودورها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام