أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 12-11-2020

الأخبار

نصرالله: جاهزون لردّ سريع على أي حماقة

تلويح أميركي بعقوبات قريبة على سياسيين

النهار

هل يكسر موفد ماكرون مخطط تعطيل الحكومة؟

اللواء

مطالبة فرنسية بإنجاز الحكومة قبل المؤتمر الدولي حول لبنان

«حرب خرائط» في الترسيم البحري.. وإرباك في إدارة الإقفال بوجه كورونا

الديار

مهمة الموفد الفرنسي: تأكيد استمرار المبادرة والسعي للملمة الوضع واستعجال تأليف الحكومة

كباش حول كيفية تسمية وزيري الداخلية والطاقة وخلاف على تسمية وزراء مسيحيين

مفاوضات الترسيم: فيلم اميركي طويل… لبنان متمسك بحقوقه و«الاسرائيلي» يُماطل ويناور

الجمهورية

واشنطن: عقوبات شاملة قريبا

المماطلة عنوان التأليف.. وباريس تحيي «الفــرصة الأخيرة».. وواشنطن: تحضير عقوبات

البناء

الأسد يحمّل الأميركيّين والحصار والعقوبات مسؤوليّة أزمة النازحين بنيّة الاستثمار السياسيّ

نصرالله: ‭‬المقاومة فرضت معادلاتها على الاحتلال .. ‬نثق برئيس الجمهورية في الترسيم

سقط النموذج الأميركيّ .. فرحون بفشل ترامب ‭.. ‬سنردّ على كل حماقة.. ‭ نقدّر موقف باسيل

المصدر: صحف