تعرّفوا الى أهمّية التوابل خلال البرد!

أعلنت خبيرة التغذية الروسية، إيرينا ليزون، أنّ «التوابل يمكن أن تساعد في موسم البرد والأمطار في الوقاية من أمراض الشتاء وعلاجها».

وأشارت إلى أنّ «التوابل بحدّ ذاتها مواد غذائية فريدة. وهي بدرجة ما المضافات الحيوية النشطة نفسها، التي تؤثر في الجسم، وتحتوي على كمية كبيرة من الزيوت الطيارة ومضادات الأكسدة والعناصر المعدنية النادرة ومركّبات الفلافونويد الحيوي».

ونصحت ليزون بـ«بتناول التوابل ليس فقط في الخريف، بل يجب أن يصبح استخدامها تقليداً، واختيار النوع الملائم على الأقل من الأنواع الأكثر شيوعاً لكل طعام. ويجب ألّا ننسى الفلفل الأسود، الذي يحفّز على إفراز الصفراء، ويحتوي على نسبة جيّدة من الزيوت الطيارة».

وكشفت ليزون، أنّه «يمكن عمل مشروبات ممتازة من التوابل والبهارات للتدفئة. فمثلاً في موسم البرد، يمكن عمل شاي من توابل مختلفة. ومن اليانسون النجمي والهيل والقرفة أو إضافتها إلى الشاي، أو غليها مع عصير العنب أو الكرز مثلاً أو شاي الكركديه».

وتابعت: «يمكن للتوابل تخفيف أعراض المرض. إذا كان الشخص قد أصيب بالتهاب الحلق أو السعال، فهناك وصفات عديدة تخفف من هذه الأعراض من خلال الغرغرة باستخدام المياه الدافئة مع التوابل. ولتخفيف السعال، خصوصاً عندما يكون جافاً، يمكن استخدام الحليب مع العسل والتوابل».

المصدر: وكالات