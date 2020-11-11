“لجنة الاسير سكاف” حيّت الشهداء: العدو لا يفهم إلا لغة البندقية

حيت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في “يوم شهيد المقاومة” الذي يصادف يوم الاربعاء في 11/11 “الآلاف من شهداء المقاومة الإسلامية والوطنية اللبنانية، الذين رووا بدمائهم الطاهرة أراضينا في الجنوب والبقاع وبيروت”.

كما حيت اللجنة “رجال المقاومة الشرفاء الذين يكملون مسيرة الشهداء وقيادتهم الحكيمة بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي قدم فلذة كبده الشهيد هادي دفاعا عن الأمة جمعاء”.

واكدت اللجنة انه “بفضل تضحيات هؤلاء الشهداء العظماء الذين قاوموا العدو الصهيوني الذي يمتلك أحدث الأسلحة في العالم، تحقق الإنتصار في 25 أيار 2002 وتحررت معظم الأراضي اللبنانية كما تحقق انتصار 2006″، وجددت “ثقتها بالمقاومة التي تقف في الصفوف الأمامية دفاعا عن الأراضي والمقدسات التي لا زال العدو يحتلها”.

وشددت اللجنة على أن “خيار المقاومة الذي سار عليه الشهداء الأبرار، هو الخيار الوحيد والصحيح لمواجهة العدو وغطرسته”، ولفتت الى ان “التجارب أثبتت ان هذا العدو لا يفهم إلا لغة البندقية التي حققت توازن رعب مع هذا الكيان الغاصب وردعته عن الاعتداءات والمجازر التي كان يقوم بها تجاه وطننا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام