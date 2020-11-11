علييف: انتهت الحرب وانتصرنا

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأربعاء، انتهاء الحرب في قره باغ، مشيراً إلى “انتصار بلاده في هذه الحرب”. وقال علييف، خلال لقائه مع الجنود “أعزائي الجنود، لقد انتهت الحرب الوطنية. انتصرت أذربيجان في هذه الحرب انتصاراً رائعاً وتحررت أرضنا من الاحتلال وطردنا المحتل من أراضينا”.

هذا ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا الإثنين الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

المصدر: سبوتنيك