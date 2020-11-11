السيسي ورئيس وزراء اليونان ناقشا “الاستفزازات” شرق المتوسط

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء، على “التضامن ضد ما وصفاه بالتهديدات للأمن الإقليمي والاستفزازات بمنطقة شرق المتوسط”، في وقت تواصل فيه تركيا أعمال التنقيب عن الطاقة بتلك المنطقة، والتي يعترض عليها البلدان.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميتسوتاكيس بأثينا، “مشاوراتنا تناولت شرق المتوسط بالنظر لما تشهده مؤخرا من تصعيد على خلفية الاستفزازات الأحادية ودعم الجماعات الإرهابية”، وتابع، “توافقنا على مواصلة التضامن إلى جانب البلدان الصديقة للتصدي لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار الإقليمي على نحو يحافظ على أمننا القومي ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة”.

وتابع “أكدنا أن إبرام اتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة، استنادا لقواعد القانون الدولي وقانون البحار، هو تطور مهم يفتح المجال للاستفادة من الموارد جنبا إلى جنب مع منتدى شرق المتوسط”. وأكد أن ذلك يتم “مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية في التنقيب في مناطقها الخالصة وفقا للقانون الدولي والتعاون مع الشركاء الدوليين”.

المصدر: سبوتنيك