الشيخ النابلسي : الشهادة مدخل لحياة كريمة ووطن آمن وشعب مستقر

اعتبر الشيخ عفيف النابلسي لمناسبة يوم الشهيد “أن الشهادة فعل سياسي ودنيوي واجتماعي وليس فقط فعلا آخرويا وربانيا، الشهادة هي مدخل لحياة كريمة ووطن آمن وشعب مستقر.

والأمة التي لا تنبت فيها نبتة الشهادة آيلة إلى الضعف والهوان والزوال، وقد أنعم الله علينا بهذه النعمة ولكن الاستفادة منها مقتصر على بعض المسلمين، فيما السواد الأعظم من المسلمين غافلين ضرورتها.

لذلك نرى حال المسلمين في أسوأ حال، وبلدانهم في أضعف درجة. بينما المطلوب هو أن يعم هذا التوجه ليطال كل المسلمين لاستعادة هويتهم وحريتهم وحقوقهم وأراضيهم وثراوتهم وأماكن صلواتهم المقدسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام