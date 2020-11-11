مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية : العقد مع أنطوان حداد منتهٍ وليس في حوزته أي ملف يخص الرئاسة

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن مهمة المستشار السابق لفخامة رئيس الجمهورية للعلاقات العامة السيد أنطوان حداد قد انتهت في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في 9/10/2020 بعد إلغاء العقد معه ومنعه من دخول القصر الجمهوري، وبالتالي لم يعد في حوزته أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في تصريحاته الى وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين، واي ملفات أخرى تخص رئاسة الجمهورية.

واوضح مكتب الاعلام ان أنطوان حداد عمد خلال فترة وجوده في رئاسة الجمهورية وتعاطيه في ملف ترسيم الحدود البحرية الى طلب مسائل غير دستورية وغير قانونية وكان يضغط للسير بها ويصر عليها خلافاً لكل الأصول والأنظمة المرعية الاجراء.

المصدر: تويتر رئاسة الجمهورية اللبنانية