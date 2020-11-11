مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية : العقد مع أنطوان حداد منتهٍ وليس في حوزته أي ملف يخص الرئاسة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 14:16

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية : العقد مع أنطوان حداد منتهٍ وليس في حوزته أي ملف يخص الرئاسة

منذ 49 mins 11 November، 2020
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية
لبنان

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن مهمة المستشار السابق لفخامة رئيس الجمهورية للعلاقات العامة السيد أنطوان حداد قد انتهت في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في 9/10/2020 بعد إلغاء العقد معه ومنعه من دخول القصر الجمهوري، وبالتالي لم يعد في حوزته أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في تصريحاته الى وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين، واي ملفات أخرى تخص رئاسة الجمهورية.

واوضح مكتب الاعلام ان أنطوان حداد عمد خلال فترة وجوده في رئاسة الجمهورية وتعاطيه في ملف ترسيم الحدود البحرية الى طلب مسائل غير دستورية وغير قانونية وكان يضغط للسير بها ويصر عليها خلافاً لكل الأصول والأنظمة المرعية الاجراء.

المصدر: تويتر رئاسة الجمهورية اللبنانية

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