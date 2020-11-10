قيادي في “الجهاد”: دماء الشهيد الأسير كمال أبو وعر لن تذهب هدرا

أكد القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين أحمد المدلل أن “دماء الشهيد الأسير كمال أبو وعر وكل الأسرى الذي قدمناهم على مذبح الحرية لن تذهب هدرا”، وشدد على ان “المقاومة قادرة على تحرير الأسرى ويجب أن تبقى قضيتهم على رأس أولوياتها”.

وحمّل المدلل الثلاثاء “العدو الصهيوني مسؤولية هذه الجريمة الجديدة ضد الأسير أبو وعر”، ورأى انه “إذا لم يتم ردع الاحتلال والإفراج عن الأسرى فإن الأسير كمال لن يكون الأخير الذي يرتقي شهيدا”، واشار الى ان “قضية الأسرى وخصوصا الأسرى المرض، يجب أن تبقى مشتعلة وأن نتفاعل معها وألا نصمت أو نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم”.

المصدر: فلسطين اليوم