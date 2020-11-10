67 إصابة في قضاء صور كلها لمقيمين مخالطين

أشارت “وحدة إدارة الكوارث” في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء إلى “تسجيل 67 إصابة بـ covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا”. وأضافت أن كل الإصابات المسجلة اليوم لمقيمين مخالطين (بينهم 5 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة من التابعية السورية).

وتوزعت الإصابات على النحو الآتي:

– الحوش 11

– صور 7

– البرج الشمالي 6

– المعشوق 4

– البازورية 4

– دبعال 4

– قانا 3

– شحور 2

– المساكن 2

– صريفا 2

– الرشيدية 2

– العباسية 2

– بدياس 2

– طيردبا 1

– الحلوسية 1

– باتولية 1

– ديرقانون رأس العين 1

– جويا 1

– قدموس 1

– معركة 1

– صديقين 1

– بافلية 1

– حناوية 1

– سلعا 1

– الرمادية 1

– البص 1

– الجبين 1

– باريش 1

– الشهابية 1

كما تم تسجيل اليوم حالة وفاة لمسن مصاب بـ covid-19 يعاني من أمراض مزمنة. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2509 مصابين، توزعوا على الشكل الآتي:

– 235 حالة وافدة (3 حالات وفاة)

– 2274 حالة محلية بينها 417 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و45 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية

– 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

– 34 حالة وفاة محلية

وفي المقابل، تماثل 1364 منهم الى الشفاء في شكل تام، بينهم 651 شفاء مخبري و713 شفاء زمني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام