67 إصابة في قضاء صور كلها لمقيمين مخالطين

أشارت “وحدة إدارة الكوارث” في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء إلى “تسجيل 67 إصابة بـ covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا”. وأضافت أن كل الإصابات المسجلة اليوم لمقيمين مخالطين (بينهم 5 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة من التابعية السورية).
وتوزعت الإصابات على النحو الآتي:
– الحوش 11
– صور 7
– البرج الشمالي 6
– المعشوق 4
– البازورية 4
– دبعال 4
– قانا 3
– شحور 2
– المساكن 2
– صريفا 2
– الرشيدية 2
– العباسية 2
– بدياس 2
– طيردبا 1
– الحلوسية 1
– باتولية 1
– ديرقانون رأس العين 1
– جويا 1
– قدموس 1
– معركة 1
– صديقين 1
– بافلية 1
– حناوية 1
– سلعا 1
– الرمادية 1
– البص 1
– الجبين 1
– باريش 1
– الشهابية 1
كما تم تسجيل اليوم حالة وفاة لمسن مصاب بـ covid-19 يعاني من أمراض مزمنة. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2509 مصابين، توزعوا على الشكل الآتي:
– 235 حالة وافدة (3 حالات وفاة)
– 2274 حالة محلية بينها 417 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و45 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية
– 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)
– 34 حالة وفاة محلية
وفي المقابل، تماثل 1364 منهم الى الشفاء في شكل تام، بينهم 651 شفاء مخبري و713 شفاء زمني.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام