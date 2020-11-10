الاتحاد الأوروبي يعلن أنّه ودول الأعضاء التي وصلتهم دعوة لن يحضروا المؤتمر حول عودة اللاجئين السوريين المرتقب في دمشق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2020 - 13:16

الاتحاد الأوروبي يعلن أنّه ودول الأعضاء التي وصلتهم دعوة لن يحضروا المؤتمر حول عودة اللاجئين السوريين المرتقب في دمشق (سبوتنيك)

منذ 25 mins 10 November، 2020
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