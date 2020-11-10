الرئيس الفلسطيني ينعى عريقات ويعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، باسمه وباسم القيادة والحكومة والشعب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 65 عاما بفعل تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن الحداد ثلاثة أيام.

وقال الرئيس عباس، في بيان، “إن رحيل الأخ والصديق المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية”.

وأضاف الرئيس، “تفتقد فلسطين اليوم، هذا القائد الوطني، والمناضل الكبير الذي كان له دورٌ كبير في رفع راية فلسطين عاليا، والدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، في المحافل الدولية كافة، وكان له دوره البارز عندما كان عضواً في الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991، ووزيراً للحكم المحلي، وعمله الدؤوب رئيساً لدائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير، وعضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني لدورتين متتاليتين، وتوج ذلك بتقلده أمانة سر وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير”.

وتابع عباس “سيتذكر أبناء شعبنا، الفقيد الكبير الدكتور صائب عريقات، ابن فلسطين البار، الذي وقف في المقدمة مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني وفي الساحة الدولية”.

كان عريقات قد خضع عام 2017 لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأميركية وهو ما زاد من مدة إصابته بفيروس كورونا المستجد نظرا لضعف مناعته. وأعلنت القيادة الفلسطينية وعائلة الراحل اليوم نبأ وفاته بعد فشل المحاولات لإنقاذ حياته. وأعلن الرئيس الفلسطيني الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

المصدر: سبوتنيك