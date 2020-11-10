مدير مستشفى الحريري: لقاح “فايتزر” مهم للسيطرة على كورونا لكنه لن يصل قبل الربع الثاني من العام المقبل

قال مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض على حسابه عبر تويتر “بداية، اخبار جيدة النتائج الاولية للقاح الكورونا من شركة Pfizer مشجعة، هنالك اسئلة تطرحها الاوساط العلمية لا زالت بحاجة للإجابة حول مدى فعالية اللقاح في الوقاية من المرض الشديد، او في منع العدوى، وغيرها، لكنه من الواضح انه حدث مهم نحو السيطرة على الوباء، وهو ما نحتاجه في لبنان”.

وأضاف “لكن اللقاح لن يتوفر الا في الربع الثاني من السنة المقبلة على احسن تقدير، في حين ان الوباء يستفحل”.

وأكّد الأبيض أنّنا نرى جميعا ان الوفيات ليست محصورة بالمسنين ذوي الامراض المزمنة، بل شملت الشباب، ومن هم في منتصف العمر، وشملت الغني والفقير، ولم توفر حتى الاطباء او الممرضين، بالمعدل الحالي، ١٠ وفيات في اليوم، هي ٣٠٠ في الشهر، او ١٨٠٠ في ستة اشهر الى ان يتوفر اللقاح، وهو ثمن باهظ”.

وقال “رغم الوضع الاقتصادي الصعب، الاقفال العام لمدة اسبوعين فقط هو اضعف الايمان، واقل المطلوب، اذا اخذنا الارقام بالاعتبار، يجب خفض نسبة الانتشار، والحد من الضغوط على المستشفيات والاطقم الطبية المنهكة، علينا جميعا ان نتساعد لإنجاح هذه الخطوة، كي نكبح العدوى، الى ان يصل اللقاح”.

المصدر: تويتر