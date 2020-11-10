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November 10 2020 - 10:42

أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل في قره باغ برعاية روسية

منذ 2 ساعة 10 November، 2020
وقف اطلاق النار بين ارمينيا واذربيجان
أخبار دولية - ارمينيا

وقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ، يكرس الانتصارات العسكرية التي حققتها قوات باكو في الإقليم الانفصالي بعد ستة أسابيع من المعارك الدامية، في تطور أثار احتجاجات عنيفة في يريفان، واعتبره الرئيس الأذري “استسلاما من جانب أرمينيا”، كما افادت “وكالة فرانس برس”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريح بثته وسائل الإعلام فجرا: “إن باكو ويريفان توصلتا برعاية بلاده إلى اتفاق على وقف إطلاق نار شامل في الإقليم دخل حيز التنفيذ ليلا”.

وأضاف “في التاسع من تشرين الثاني وقع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس روسيا الاتحادية إعلانا ينص على وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء كل العمليات العسكرية في منطقة النزاع في ناغورنو قره باغ، وذلك اعتبارا من منتصف ليل العاشر من تشرين الثاني بتوقيت موسكو”.

ولفت بوتين إلى أن “الاتفاق يقضي بأن يحتفظ طرفا النزاع بالمواقع التي يسيطران عليها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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