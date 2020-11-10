لهذه الأسباب يُنصح بالمشي بقدمين حافيتين في الطبيعة

رياضة المشي من أكثر الرياضات فائدة للصحة الجسدية والنفسية في آن معاً، وينصح خبراء بالمشي بقدمين حافيتين على الأرض الترابية والعشبية، لفوائده الكثيرة.

فيما يلي مجموعة من الفوائد التي ينطوي عليها المشي بقدمين حافيتين في الطبيعة، حسب صحيفة “إنديان إكسبرس”:

الشعور بالانتعاش والانسجام مع الطبيعة

يعتبر المشي بقدمين حافيتين من أفضل الطرق للتواصل مع الأرض والطبيعة، إذ يمكن لهذه الممارسة أن تمنحنا المتعة والسلام. يُنصح بعدم المشي على أرضيات إسمنتية ومبلطة، واستبدالها بأرضيات ترابية أو عشبية أو رملية.

تخفيض ضغط الدم

يمكن أن يساعد المشي بقدمين حافيتين في الطبيعة على استقرار مستويات ضغط الدم، بسبب الشعور بالهدوء والأمان الذي يساهم في التأثير إيجاباً على ضغط الدم. يوصي الخبراء، بالمشي حافي القدمين لمدة 15 دقيقة لتحسين مستويات ضغط الدم.

تقليل الالتهابات والألم

للأرض قوة كهربائية خاصة تعطي قوة حيوية لأي شخص يمشي عليها حافي القدمين. يقول العلم أن المشي حافي القدمين يساعدنا على امتصاص الأيونات السالبة من الأرض، وبسبب الاتصال الجسدي المباشر، فإنه يسمح بإمداد كبير من الإلكترونات من سطح الأرض.

تعزيز المناعة وصحة الأمعاء

يمكن أن يكون تعريض نفسك للتربة والأرض مفيدًا لأن الميكروبات القوية الموجودة في التربة تساعد في بناء المناعة بشكل طبيعي. تدخل الميكروبات أجسامنا من خلال جلدنا، ومن تحت أظافرنا وتغذي البكتيريا الجيدة الأمعاء الدقيقة لدينا مما يجعلنا أقوى وأكثر صحة، وبالتالي تعزيز نظام المناعة لدينا.

تحسين نظافة القدمين

يحتوي سطح جلدنا على الآلاف من البكتيريا وعندما يزداد عدد البكتريا الضارة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوء رائحة كريهة. ومن المعروف أن الطين يزيل هذه السموم والرائحة الكريهة. هذا هو السبب في أن الناس في المناطق الريفية يقومون بتنظيف منازلهم عن طريق وضع مزيج من التراب والماء على الأرضيات والجدران وحتى غسل أيديهم بالطين بعد قضاء حاجتهم.

وبنفس الطريقة، فإن المشي حافي القدمين يمكن أن يسحب السموم من باطن أقدامنا ويزيد من عدد البكتيريا الجيدة على سطح الجلد، وبالتالي يعزز نظافة القدمين.

المصدر: وكالات