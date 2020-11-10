بوتين: وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ سلام روسية في قره باغ

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.

وأوضح أن إعلان وقف إطلاق النار ينص على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، قال إنه وقع بيانًا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ مشيرا الى ان قرار التوقيع كان صعبًا للغاية بالنسبة له.

رئيس أذربيجان قال في خطاب لشعبه : يسرنا وضع النقطة الأخيرة في تسوية نزاع قره باغ، مشيرا انه ستكون هناك بعثة روسية تركية مشتركة لحفظ السلام في قره باغ.

رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ غير المعترف بها دوليا، أرايك آروتيونيان اعلن عن إعطاء موافقته لإنهاء الحرب في قره باغ.

المصدر: روسيا اليوم + سبوتنيك