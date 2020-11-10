اردوغان يقبل استقالة صهره من منصب وزير المالية

قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين استقالة صهره من منصب وزير المالية بعد عامين على توليه الحقيبة. وقالت الرئاسة في بيان “بناء على مراجعة الرئيس. تمت الموافقة على طلب وزير الخزانة والمالية براءت البيرق إعفاءه من مهامه”.

وكان براءت البيرق (42 عاما) قد أعلن الأحد استقالته من منصبه كوزير للمالية متحدثا عن أسباب صحية. وجاءت استقالته غداة إقالة اردوغان حاكم المصرف المركزي بعدما خسرت الليرة التركية 30% من قيمتها ازاء الدولار منذ مطلع السنة. وسجلت العملة التركية الإثنين أعلى مكاسب لها بعد إعلان البيرق تنحيه.

وأنهت التعاملات الإثنين عند حوالى 8 ليرات مقابل الدولار، بعد أن افتتحت التعاملات عند حوالى 8.40مقابل الدولار. وقالت وكالة بلومبرغ إن المكاسب البالغة 5 بالمئة هي الأعلى في سنتين. وقبل إردوغان رسميا استقالة البيرق، في بيان نشره المكتب الرئاسية بعد إغلاق الأسواق المالية التركي مساء الإثنين. وكتبت الرئاسة في بيان بالانكليزية أن “إنجازات وزيرنا الموقر نالت تقدير الرئيس”.

وكان البيرق قد كتب في بيان على حسابه الرسمي على انستغرام “بعد تولي حقائب وزارية على مدى خمس سنوات تقريبا، قررت التوقف عن ممارسة مهامي (كوزير للمالية) لأسباب صحية”. وشغل البيرق سابقا منصب وزير الطاقة بين 2015 و 2018، وتسبب إعلانه الأحد بحدوث ارتباك بين المسؤولين الأتراك.

جاء قراره غداة إطاحة إردوغان بمحافظ المصرف المركزي مراد أويصال، الذي واجه انتقادات حادة لعدم قدرته على منع الليرة من خسارة ما يقرب من ثلث قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وحل وزير المالية السابق ناجي إقبال محل أويصال الذي خدم في منصبه لمدة 16 شهرا فقط. وتكهنت وسائل إعلام تركية بأن البيرق عارض تعيين إقبال.

وصرح محافظ المصرف المركزي الجديد إن الهدف الأساسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليه. وقال إقبال في بيان إن المصرف المركزي “سيستخدم بشكل حاسم جميع أدوات السياسة سعيا لتحقيق الاستقرار الموضوعي لأسعاره”، مضيفا أنه سيتم مراجعة الوضع الحالي قبل الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

خلال عامين من تولي البيرق منصب وزير المالية، عانت تركيا من أزمة عملة في عام 2018، قبل أن تصل إلى مستويات متدنية قياسية عدة مرات مقابل الدولار هذا العام. في آب/أغسطس، أثار البيرق غضبا شعبيا عارما حين قلل من أهمية الانخفاض الحاد في سعر الليرة، وصرح في مقابلة تلفزيونية مباشرة آنذاك “هل تتلقون رواتبكم بالدولار”، وأضاف “هل لديكم أي أعمال بالدولار” في تصريحات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

والبيرق متزوج من الابنة الكبرى لاردوغان إسراء ولديهما أربعة أطفال، وهو مقرب من اردوغان وكثيرا ما رافقه في رحلات واجتماعات سياسية مع قادة العالم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية