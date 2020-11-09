تمديد إقفال بلدة رأس بعلبك بسبب كورونا

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الاثنين قرارا مدد بموجبه إقفال بلدة رأس بعلبك لمدة أسبوع بدءا من يوم الأربعاء المقبل، بسبب وباء كورونا.

وقال القرار “يحجر على المصابين بكورونا في البلدة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره”.

وطلب خضر من البلدية “إقفال جميع مداخل البلدة، والإبقاء على مدخل واحد للدخول والخروج وتكليف أشخاص مختصين، ممرضين أو مسعفين، الوقوف على هذا المدخل للمراقبة الصحية”.

وتابع خضر “يجب إبلاغ الأهالي إلغاء التجمعات على اختلافها، والتقيد بأصول التباعد الاجتماعي وعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى وإقفال الصالات والنوادي الرياضية والمراكز الدينية كافة”.

وكلف خضر قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي “تنفيذ مضمون القرار بالتنسيق مع بلدية رأس بعلبك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام