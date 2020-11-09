الولايات المتحدة تسجل أكثر من 105 آلاف إصابة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الإثنين، عن تسجيل أكثر من 105 آلاف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و نحو 457 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في الولايات المتحدة.

ووفقًا للجامعة، التي تلخص بيانات من السلطات الفدرالية والمحلية وغيرها من المصادر المفتوحة، سجلت الولايات المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 105927 حالة إصابة جديدة بـ “كوفيد-19” 457 حالة وفاة بين المرضى المصابين بـ “كوفيد-19”. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بأكثر من 126 ألف إصابة.

يُذكر أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جون هوبكينز، فقد بلغ عدد الحالات المسجلة للإصابة بـ”كوفيد – 19″ في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء 9 ملايين و972 ألف و333 حالة، وتوفي أكثر من 237 ألف مصاب بفيروس “كوفيد-19، وتعافى أكثر من 3.8 مليون شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك