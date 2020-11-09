خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

طرح موقع قناة المنار ضمن خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول السياسة الاميركية بعد الانتخابات . وكان السؤال: هل تتوقع تغيرات في السياسة الخارجية الاميركية مهما كان الفائز في الإنتخابات الرئاسية؟. وجاءت نسب النتائج على الشكل التالي:

كلا (78%)

نعم (22%) مجموع المشاركين: 2490

في خلاصة النتائج فإن غالبية معتبرة من المستطلعين رأت ان السياسة الخارجية الاميركية لن تشهد تغيرات معينة في المرحلة المقبلة مع انتخاب رئيس جديد بغض النظر عن اسم الرئيس، وهذا قد يعني اقتناعا من غالبية المستطلعين ان السياسات الخارجية الاميركية متشابهة بشكل عام مهما تعاقبت الادارات على اعتبار ان العدوانية الاميركية تستمر بشكل او بآخر وليس لأن السياسات الاخيرة كانت ناجحة. اما النسبة الاخرى وهي الاقل فإن تحليل وقراءة رأيها ينتج عنه خلاصة قد تشير الى ان الادارة الاميركية سواء بقيت نفسها او تغيرت ستكون مقتنعة بفشل معظم السياسات الخارجية في عهد ترامب.