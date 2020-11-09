ضبط كمية كبيرة من الدخان المهرب في مطار بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 9 2020 - 16:14

ضبط كمية كبيرة من الدخان المهرب في مطار بيروت

منذ 1 ساعة 9 November، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

ضبطت القوى الامنية في مطار بيروت الدولي كمية كبيرة من الدخان والمعسل المهرب مع احد المسافرين، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ضبطت اليوم كمية كبيرة من الدخان والمعسل المهرب مع المسافر ( م.د) مواليد 1967 من الجنسية السورية، الذي كان متوجها الى أثينا على متن طيران الشرق الاوسط”.

وتابعت الوكالة “أجرت الضابطة الادارية والعدلية في المطار التحقيق معه، حيث تم استيفاء الرسوم من قبل ضابطة مكافحة التهريب في ادارة حصر التبغ والتنباك، بإشراف القضاء المالي المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة