الاتحاد الاوروبي: المساعدات المالية للبنان مشروطة بالاصلاحات وصندوق النقد الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2020 - 12:52
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الأربعاء المقبل الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت في ذكرى يوم الشهيد
اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الأعلى غداً الثلاثاء للبحث في وضع كورونا واتخاذ الإجراءات اللازمة
وزير الصحة حمد حسن بعد اجتماع للجنة العلمية: الإقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة قواه ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيراً
نادي الأسير الفلسطيني: قوات العدو تعتقل 11 مواطناً من الضفة الغربية المحتلة
سوريا: 3 شهداء و9 جرحى جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في محيط قرية قصر أبو سمرة بريف السلمية الشمالي الشرقي
خلية الإعلام الأمني العراقي: استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء هجوم إرهابي في قرية البلاسمة بمنطقة الرضوانية غرب بغداد
انطلاق أولى جلسات الحوار السياسي الليبي في تونس برعاية الأمم المتحدة لصياغة اتفاق شامل لإدارة المرحلة الانتقالية
الأمين العام للأمم المتحدة: على جميع الأطراف في ليبيا تقديم التنازلات للتوصل إلى حل
الرئيس التونسي: اللقاء الليبي سيكون شرعية جديدة نابعة من الشعب ولا مجال للوصاية بأي شكل من الأشكال
الرئيس الإيراني: على الإدارة الأميركية الجديدة أن تغتنم الفرصة لتعويض أخطاء الماضي والعودة إلى المواثيق الدولية
الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي لم يكن بين إيران وأميركا التي خرجت منه وعليها تحمل التبعات القانونية لذلك
حملة دونالد ترامب تقرير تعيين النائب الجمهوري دوغ كولينز لقيادة الفريق القانوني المكلف بمتابعة فرز أصوات ولاية جورجيا
واشنطن بوست: مسؤولة الخدمات العامة بإدارة ترامب ترفض التوقيع على رسالة تسمح لفريق جو بايدن ببدء عمله رسمياً هذا الأسبوع
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين ينتظر صدور نتيجة رسمية للانتخابات الأميركية لتهنئة الفائز
الجيش الروسي: مقتل 3 جنود في إطلاق نار من قبل جندي رابع في قاعدة عسكرية جنوب البلاد
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: الجيش يسيطر على 24 قرية في عدد من محاور القتال في إقليم قره باغ
النيابة العامة النمساوية: الشرطة تباشر أكثر من 60 عملية دهم في إطار مكافحة الإرهاب
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ويدعوه إلى العمل معا
الرئيس الأميركي الاسبق باراك أوباما يشيد بانتصار نائبه السابق جو بايدن التاريخي في السباق إلى البيت الأبيض
الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون : امريكا اعلنت كلمتها والديمقراطية فازت
الاعلام الاميركي: الفريق القانوني لترمب سيرفع دعوى قضائية تشكك في شفافية عمليات فرز الاصوات
ترمب عبر تويتر: حصلت على 71 مليون صوت شرعي وهو الرقم الاكبر لاي رئيس في السلطة اطلاقا
تويتر يضع اشارة تحذيرية على تغريدة لترمب تحدث فيها عن خروقات في العملية الانتخابية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية : عانينا على مدار عقود من انحياز الادارات الامريكية للاحتلال
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الاتحاد الاوروبي: المساعدات المالية للبنان مشروطة بالاصلاحات وصندوق النقد الدولي
منذ 20 mins
9 November، 2020
الاتحاد الاوروبي
المساعدات المالية المشروطة
دعم لبنان
صندوق النقد الدولي
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