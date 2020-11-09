الاتحاد الاوروبي: المساعدات المالية للبنان مشروطة بالاصلاحات وصندوق النقد الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2020 - 12:52

الاتحاد الاوروبي: المساعدات المالية للبنان مشروطة بالاصلاحات وصندوق النقد الدولي

منذ 20 mins 9 November، 2020
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