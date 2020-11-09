وزير الصحة اكد ان الاقفال التام فرصة للقطاع الصحي لرفع الجهوزية: تحرير مبلغ للمستشفيات الخاصة لاستحداث اقسام كورونا

اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة العلمية، “ان الاقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة القوى ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيرا”، مشيرا الى ان “الاقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة وبناء على هذه المعطيات يجب اتخاذ اجراءات مهمة”.

وقال “اجرينا سلسلة اتصالات مع حاكمية مصرف لبنان أوصلتنا لتحرير ‏مبلغ معين للمستشفيات الخاصة لاستحداث اقسام لمواجهة كورونا”، مشيرا الى انه “سيتم هذا الاسبوع دفع مستحقات الاشهر الستة الاولى من العام 2020 للمستشفيات”، معلناً ان لجنة ستزور غدا المستشفيات في بيروت وجبل لبنان للتأكد من عدم امكان المستشفيات اللوجيستية فتح اقسام كورونا”.

بدوره اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، بعد لقائه الوزير حسن “اننا معرضون لاقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية”، داعيا الى “التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي”.

واشار الاسمر الى ان “المستشفيات تتذرع بأمور لوجستية لعدم استقبال المريض”، مؤكدا انها “ملزمة استقبال الناس، ولا سبب لديها بعدم استقبال مريض كورونا”، قائلاٍ “يجب محاسبة شركات التأمين التي تقصر في واجباتها، ونحن كاتحاد لن نسكت عن هذا الواقع وسننزل على الارض لتحقيق هذا الامر الانساني”، محذراً من رفع الدعم عن الدواء، وقال “سنكون امام انهيار المنظومة الصحية كاملة في حال رفع الدعم عن الدواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام